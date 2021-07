Red Sonja, il cosplay di penny_in_cosplay è pronto alla guerra

Il cosplay di Red Sonja realizzato dalla cosplayer penny_in_cosplay è venuto così bene da essere stato ripreso anche dall'account ufficiale del personaggio su Instagram. In effetti si tratta di un lavoro magistrale sia nei dettagli del costume, sia nella fotografia, davvero molto bella.

Nemmeno a dirlo, nello scatto Red Sonja è pronta per l'ennesima battaglia, con la sua affilatissima spada. Del resto il nomignolo "La diavolessa con la spada" da qualche parte dovrà pur provenire.

Creata dallo scrittore Ray Thomas e dall'artista Barry Windsor-Smith, basata in parte su di un personaggio di Robert E. Howard, Red Sonja è la protagonista di una serie a fumetti iniziata nel 1973 come costola di Conan the Barbarian di Marvel. Dal 2005 il personaggio è nelle mani di Dynamite Entertainment.

