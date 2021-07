Pokémon, il cosplay di Sabrina da Kaezuko.cos ci riporta a Zafferanopoli

Pokémon torna a essere fonte d'ispirazione per il cosplay proposto questo pomeriggio, con la scelta dell'allenatrice Sabrina da parte di Kaezuko.cos, la quale si mostra in un rigoroso abito che riprende precisamente l'aspetto dell'enigmatico personaggio presente nel lore fin dalla prima generazione.

Emerso già in Pokémon Rosso e Blu, poi successivamente tornata in Giallo, Oro e Argento e in generale in tutte le generazioni fino alla settima, Sabrina è un personaggio molto particolare, Capopalestra della città di Zafferanopoli e specializzata nei Pokémon di tipo Psico.

Conosciuta come "Maestra dei Pokémon Psico", Sabrina possiede particolari poteri psichici che l'accompagnano fin dall'infanzia, scoperti inizialmente piegando un cucchiaio con la forza del pensiero. Non ama particolarmente lottare ma ha la capacità di comunicare telepaticamente con i suoi Pokémon, cosa che la rende un'avversaria particolarmente temibile.

È peraltro legata al famoso Pokémon Kadabra, che subì una censura durata parecchi anni a causa di un dissidio legale con l'illusionista Uri Geller. Tornando al cosplay in questione, Kaezuko.cos è riuscita a catturare in maniera particolare l'aura enigmatica di Sabrina grazie al lungo vestito e al trucco che incrementa il magnetismo dello sguardo, caratteristica principale del personaggio. In particolare, l'abito si riferisce alla versione di Sabrina vista nella serie animata, evidentemente.