Ghost of Tsushima festeggia il primo anniversario con tanti dati sull'uso del gioco

Ghost of Tsushima celebra oggi il suo primo anniversario, essendo passato un anno dalla sua uscita originale del 17 luglio 2020, ma i festeggiamenti su social sono partiti già nelle ore scorse attraverso alcuni tweet da parte dell'account ufficiale di Sucker Punch.

Sony ha annunciato di recente Ghost of Tsushima Director's Cut, ovvero una versione migliorata dell'originale comprensiva dell'espansione Iki Island, ma già in tanto hanno giocato e concluso l'action game open world ad ambientazione nipponica feudale da parte di Sucker Punch su PS4 e in base a quanto fatto finora dai giocatori sono emersi numerosi dati interessanti.

Proprio questi numeri compongono le informazioni riportate nelle diverse immagini contenute nei tweet celebrativi, delle vere e proprie "infografiche" su quanto fatto dalla community in questo anno di Ghost of Tsushima. In particolare, possiamo vedere ad esempio che ci sono stati 333,1 milioni di duelli, sono stati scritti 68,5 milioni di haiku e scattate 61 milioni di foto durante il gameplay.



È emerso anche che sono stati impiegati complessivamente 4.241 anni in sella al cavallo, le volpi sono state accarezzate 55,63 milioni e sono stati evocati 60,1 milioni di spiriti di cane nel corso del gioco. Il nuovo Director's Cut ha fatto alquanto discutere per il fatto che il semplice aggiornamento da PS4 a PS5 costerà 10 dollari, tuttavia il titolo è stato il più venduto su Amazon nei primi giorni dopo l'annuncio.