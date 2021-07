Ghost of Tsushima per PS5, il prezzo fa discutere ma su Amazon è il più venduto

Ghost of Tsushima arriverà su PS5 con una versione nativa che tuttavia non sarà gratuita per i possessori del gioco su PS4, e che Sony sta vendendo nella pur ricca Director's Cut a prezzo pieno, 69,99 dollari.

La notizia dei 10 dollari per l'aggiornamento di Ghost of Tsushima da PS4 a PS5 ha inevitabilmente fatto discutere e innescato un tentativo di boicottaggio che tuttavia non sembra aver sortito particolare effetto, visto che il gioco è primo su Amazon nella classifica dei giochi PlayStation 5 più venduti.

Si tratta alla fine dei conti degli stessi discorsi che alcuni utenti hanno fatto al lancio di Returnal, che tuttavia si è rivelato un successo: è chiaro insomma che parliamo di minoranze più o meno rumorose, ma che poi non spostano gli equilibri in campo.

Vale la pena di ricordare che un upgrade gratuito per Ghost of Tsushima esiste già e porta il gioco a 4K e 60 fps su PS5, pur rimanendo nell'ambito della retrocompatibilità.

Ciò che troveremo nella Director's Cut sarà invece una versione adattata pienamente alle caratteristiche della nuova console Sony, sia sul piano della grafica che dei caricamenti e del supporto al controller DualSense.