Returnal: aggiornamento 1.4.1 disponibile su PS5, Trofei sbloccati per l'Atto 3

Returnal ha appena ricevuto l'aggiornamento 1.4.1, che sblocca alcuni Trofei per l'Atto 3 e risolve una serie di problemi segnalati dagli utenti per il third person shooter realizzato in esclusiva per PS5.

Definito un successo da Sony, Returnal è stato senza dubbio una prova che Housemarque ha superato brillantemente e che è valsa al team finlandese l'acquisizione da parte dei PlayStation Studios.

I dettagli relativi all'update 1.4.1 parlano di tre Trofei di Platino che possono ora essere ottenuti rigiocando la fase finale dell'Atto 3, nonché della risoluzione di due problemi relativi alle sfide giornaliere, entrambi in realtà piuttosto rari.

Fra i bug sistemati dall'aggiornamento ce n'è anche uno che in alcune circostanze poteva portare addirittura a rovinare i salvataggi, oltre a un glitch visivo che creava delle intermittenze quando si scansionavano nuovi oggetti.

Tornando all'acquisizione, di recente Housemarque ha rivelato che Sony non era l'unica compagnia interessata a comprare lo studio, e che c'è stata dunque la precisa volontà di entrare nella scuderia della casa giapponese.