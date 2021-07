Fire Emblem: un remake è in arrivo secondo un noto leaker, ecco i dettagli

Sono passati due anni dall'arrivo di Fire Emblem Three Houses e, guardando alla cadenza classica giochi della serie, è credibile che la pubblicazione di un nuovo capitolo si stia avvicinando. Secondo il noto leaker Zippo, Nintendo è al lavoro su un nuovo capitolo o, per essere più precisi, sul remake di un gioco della serie.

Zippo spiega che Intelligent Systems, sulla base delle informazioni da lui ottenute, è al lavoro sul remake di un capitolo di Fire Emblem da qualche tempo e lo sviluppo è "quasi completo". Zippo non è sicuro di quale capitolo si tratti, ma a suo parere potrebbe essere un remake di Genealogy of the Holy War - ovvero il quarto capitolo principale della serie arrivato su NES - oppure The Binding Blade - sesto capitolo principale pubblicato su Game Boy Advance.

Fire Emblem tornerà con un remake per Zippo

Notiamo che entrambi i capitoli sono usciti unicamente in Giappone, come dice Zippo stesso: avrebbe perfettamente senso che uno di questi titoli ottenga un'operazione di remake con rilascio internazionale. La serie, inoltre, non è nuova ai remake. Il gioco per Nintendo DS Fire Emblem Shadow Dragon è un remake di Shadow Dragon and the Blade of Light, mai rilasciato fuori dal Giappone prima dell'anno scorso, quando è arrivato su Switch. Invece, Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia per 3DS era un remake di Fire Emblem Gaiden, anch'esso mai pubblicato fuori dal Giappone.

Ovviamente per ora si tratta solo di un rumor non verificabile, ma Zippo è un leaker noto che merita almeno di essere ascoltato. Inoltre, Zippo ha anche parlato del futuro di Donkey Kong, pronto a tornare in grande stile.