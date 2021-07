Final Fantasy 14: nuovo record di giocatori contemporanei su Steam, il successo cresce

Final Fantasy 14 ha ottenuto un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam. Precisamente, secondo i dati indicati da SteamDB, l'MMORPG di Square Enix ha toccato quota 47.542 giocatori contemporanei nelle ultime 24 ore dalla scrittura di questa notizia. Si tratta di un +6.000 giocatori rispetto al record ottenuto a giugno 2020 con l'arrivo dell'espansione di Shadowbringers.

Questo record, però, non è stato ottenuto grazie all'arrivo di nuovi contenuti ed è quindi ancora più speciale. Endwalker non arriverà prima di novembre 2021. Probabilmente, in quel momento, si otterrà un nuovo record. La motivazione di questo nuovo successo, in questo caso, sembra essere riconducibile allo streamer Asmongold che ha messo da parte World of Warcraft in favore di Final Fantasy 14. Asmongold ha oltre due milioni di follower e un giorno dopo il suo stream si è ottenuto il record.

Final Fantasy 14 è un successo

Ovviamente non è l'unico streamer che ha contribuito. Anche CohhCarnage è passato a Final Fantasy 14. I giocatori di World of Warcraft sono attualmente insoddisfatti del gioco a causa della lunga attesa per l'update Chains of Domination. Ovviamente è possibile che i nuovi giocatori si stiano dedicando a Final Fantasy 14 in modo temporaneo e all'arrivo di novità per WoW abbandonino il gioco di Square Enix.

La "lotta" tra il gioco di Square Enix e il gioco di Blizzard è interessante anche perché Final Fantasy 14 è risorto grazie a World of Warcraft, per Naoki Yoshida.