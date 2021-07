Ratchet & Clank: Rift Apart rifatto in Dreams su PS4: il risultato è clamoroso

Ratchet & Clank: Rift Apart è stato rifatto in Dreams su PS4 da un talentuoso autore che ha utilizzato gli strumenti messigli a disposizione dal software di Media Molecule per ricreare personaggi, ambientazioni e atmosfere dell'esclusiva PlayStation 5.

A qualche giorno dal teaser che annuncia una collaborazione con Mercedes-Benz, Dreams continua dunque a far parlare di sé con i fatti, in questo caso una creazione talmente ben realizzata da entusiasmare persino i ragazzi di Insomniac Games.

L'autore di Ratchet and Clank: Dreamsaround ha detto di essersi dedicato al progetto durante un momento di convalescenza, portando avanti il lavoro per circa una settimana e ottenendo i risultati che potete vedere anche voi.

"Il personaggio di Ratchet vanta 39 elementi di gameplay e 29 grafici", ha scritto BadRobo82. "Il livello gira in modalità performance su PS5 e soffre di occasionali cali sotto i 60 fps. L'intero scenario senza Mega Penguin vanta 90 elementi grafici e di gameplay, e il 70% della vegetazione è animata."

Nel commentare il progetto, Media Molecule ha detto di aver già passato ore ad ammirare la qualità delle creazioni firmate BadRobo82.