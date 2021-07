Mario Golf batte tutti, anche FIFA 21 e Ratchet & Clank Rift Apart in UK: la classifica

Nella classifica di vendita dei giochi scatolati in UK per la settimana che termina il 3 luglio 2021, a dominare sopra tutti è Mario Golf Super Rush, che riesce a battere concorrenti come FIFA 21, Ratchet & Clank Rift Apart per PS5 e GTA 5.

Vediamo nel dettaglio la classifica completa:



Mario Golf: Super Rush FIFA 21 Mario Kart 8: Deluxe Animal Crossing: New Horizons Minecraft (Switch) Ratchet & Clank: Rift Apart Grand Theft Auto 5 Super Mario 3D World + Bowser's Fury Resident Evil Village The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ratchet & Clank Rift Apart cala ancora ma rimane in Top 10

Come sempre, il grosso della classifica UK è composto dai giochi Nintendo Switch. Nel complesso, però, otto giochi su dieci hanno visto una diminuzione delle vendite rispetto alla scorsa settimana. Gli unici che hanno ottenuto una crescita sono GTA 5 (+20%) e The Legend of Zelda Breath of the Wild (+31%). Si tratta inoltre della terza settimana consecutiva di crescita per Breath of the Wild: probabilmente è conseguenza del rilascio del trailer del seguito avvenuto all'E3 2021.

Meno bene invece Scarlet Nexus che perde un 62% rispetto alla scorsa settimana, passando così dalla posizione 8 alla posizione 27. Giochi Olimpici di Tokyo 2020: Il Videogioco passa invece dalla posizione 11 della scorsa settimana alla posizione 13 con un calo del 30%. Probabilmente, però, le vendite cresceranno quando le Olimpiadi partiranno fine mese.