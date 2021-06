Dreams: un teaser annuncia una collaborazione con Mercedes-Benz

Mercedes-Benz e Sony hanno avviato una collaborazione incentrata su Dreams, il gioco / tool di Media Molecule. Sostanzialmente è stato realizzato un gioco, chiamato Dreams and Mercedes che sarà presto fruibile dentro Dreams: l'8 luglio 2021.

L'iniziativa servirà ad attirare giocatori per fargli presentare le loro visioni sul tema "futuri immaginati", con incontri dentro al gioco che si svolgeranno dal 13 al 18 luglio 2021 e tanto di hashtag dedicato per presentare le proprie idee: #letsimaginefuturestogether. Leggiamo altri dettagli tratti dal PlayStation Blog.

La cosa meravigliosa del futuro è che non è ancora accaduto; e quindi, teoricamente, tutto è possibile con abbastanza sforzo, immaginazione e collaborazione. Questo è il pensiero dietro l'ultima iniziativa di Mercedes-Benz, pensata per creare una conversazione intorno a un'idea: "Immaginiamo futuri insieme".

Se c'è una cosa che amiamo fare qui a Media Molecule, è immaginare. Così, quando abbiamo sentito parlare del progetto - che è iniziato nel 2019 alla Mercedes and SXSW's me Convention, un festival di lifestyle e "laboratorio del futuro" in cui esperti e frequentatori della convention hanno disegnato, abbozzato e modellato le loro visioni del futuro sostenibili e orientate alla comunità - sapevamo di volerne far parte.

E conoscevamo lo strumento perfetto per questo: Dreams, naturalmente! L'immaginazione e la collaborazione sono al centro della nostra piattaforma creativa, e abbiamo pensato che - con l'aiuto della nostra fantastica community - potevamo costruire il nostro concept interattivo per un futuro migliore, e ampliare la portata del progetto agli appassionati di giochi di tutto il mondo.

"Come marchio lungimirante incoraggiamo sempre la collaborazione e la creatività. Con Media Molecule abbiamo trovato un eccellente partner di collaborazione per portare il nostro impegno all'interno della comunità di gioco al livello successivo. Dreams offre lo spazio perfetto per gli appassionati di videogiochi per progettare desiderabili visioni del futuro" dice Bettina Fetzer, Vice Presidente Marketing di Mercedes-Benz AG. "Questa collaborazione rappresenta un nuovo modo di esplorare e creare un futuro favorevole per le prossime generazioni di tutto il mondo".

"Dreams and Mercedes" è il risultato, uno splendido platform 2D basato sulla narrazione che presenta un futuro possibile: un mondo in cui l'IA si occupa di tutto il lavoro e gli umani sono liberi di coltivare la loro connessione con la creatività, il mondo naturale e gli uni con gli altri. Basato su un concept dell'esperto di IA Alexandre Cadain, e con l'input del più ampio team di Mercedes-Benz, esso è stato portato in vita grazie alla direzione e al talento del creatore della community di Dreams Scott Vanderburgh (conosciuto nel gioco come [the_burgervan]) con il supporto degli sviluppatori di Mm.

"Le migliori collaborazioni sono quelle che portano a qualcosa di nuovo, inaspettato ed emozionante", dice Siobhan Reddy, il nostro direttore di studio qui a Media Molecule. "Mercedes-Benz è stato un partner stimolante per il nostro primo progetto Mm Co-Labs. Durante lo sviluppo, il team Mercedes ci ha incoraggiato a lasciar libera la nostra mente e a immaginare il futuro. È stato bello vedere il nostro Specialista di Dreams, Scott Vanderburgh, introdurre uno stile di gioco completamente diverso in Dreams. Grazie a Mercedes per essere il nostro primo partner in un progetto Mm Co-Lab - speriamo che questo sia il primo di molti."