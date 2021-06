Alex Kidd in Miracle World DX: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Merge Games ha pubblicato il trailer di lancio di Alex Kidd in Miracle World DX, per ricordarci la disponibilità di questo atteso remake, in particolare dalla comunità di retrogamer. Come saprete è il rifacimento di Alex Kidd in Miracle World per Sega Master System, con grafica rinnovata e diversi contenuti aggiuntivi. Volendo è possibile giocarlo anche in modalità classica, in modo da nutrire anche di più la propria nostalgia.

Riuscirà il primo concreto tentativo di Sega di produrre un concorrente all'altezza di Super Mario Bros. a trovare una sua nicchia di mercato, così da evitare di tornare a sparire nell'ombra? Per scoprirlo non vi resta che giocarci. Fate attenzione, perché nonostante la grafica moderna, la difficoltà è quella degli anni '80, quindi non proprio approcciabile da tutti.

Per il resto vi ricordiamo che Alex Kidd in Miracle World DX è disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Volendo è anche giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e S, in attesa di aggiornamenti dedicati. Volendo, prima di decidere se acquistarlo o meno potete provare la demo ufficiale, che permette di farsi un'idea di ciò che vi aspetta.