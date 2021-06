Epic Games rende gratis il sistema di party chat e l'anti-cheat di Fortnite per tutti

Epic Games ha annunciato che il suo sistema anti-cheat e l'applicazione party chat compatibile con tutte le piattaforme sono stati aggiunti gratuitamente al pacchetto Epic Online Services. In questo modo, gli sviluppatori hanno accesso a due ottimi servizi compatibili con motori di sviluppo utilizzato su PC e console. Entrambi i servizi sono usati da Epic Games in Fortnite, ad esempio.

Il sistema di Anti-cheat di Epic Games non è una novità, sia chiaro, ed in passato è stato messo in vendita da Epic Games. Ora, però, Epic ha deciso di offrire questo servizio in formato gratuito: si tratta di una importante novità che sarà di aiuto soprattutto in ambito PC, dove i bari prosperano e molti giochi faticano a implementare sistemi di sicurezza efficaci.

Epic Games dà accesso gratuito a nuovi servizi

Il sistema anti-cheat di Fortnite non è perfetto, ovviamente, ma si tratta di una soluzione di alto livello per quei team che non hanno le risorse per crearne uno personale. Specifichiamo inoltre che l'Epic Online Services non è esclusivo dell'Unreal Engine ed è facile da integrare con la maggior parte dei motori di sviluppo più noti, come Unity. Epic Games spera ovviamente che questo incoraggi l'approccio al cross-platform, di cui è portabandiera.

