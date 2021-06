Starfield: il sandwich del trailer è stato ricreato, ecco la ricetta

Uno dei più attesi annunci dell'E3 2021 era Starfield e, per fortuna, il pubblico non è stato deluso. Sì, non c'è stato spazio per del gameplay, ma con un anno e mezzo di tempo prima dell'uscita, ci sarà di certo modo per vederlo varie altre volte. La cosa più importante è però un dettaglio del filmato: il sandwich. Il tramezzino spaziale di Bethesda è stato apprezzato online e Victoria Rosenthal lo ha ricreato. Ecco la ricetta.

Victoria Rosenthal gestisce un sito chiamato Pixelated Provisions nel quale ricrea cibi che vengono mangiati dai personaggi dei videogiochi. È anche l'autrice di molteplici libri di cucina, compresi quelli ufficiali di Street Fighter, Destiny e Fallout. Parliamo quindi di un'esperta dell'argomento che non ha perso l'occasione per ricreare il sandwich di Starfield apparso nel trailer.

Ecco il sandwich di Starfield ricreato

La ricetta è inoltre meno semplice del previsto, in quanto non basta mettere un paio di ingredienti in mezzo a del pane. Il sandwich di Starfield, secondo Rosenthal, va creato con pane a fette, lattuga, formaggio cheddar, fette di salame, una salsa composta da Senape di Digione e rafano e delle cipolle rosse lasciate in infusione in acqua calda, aceto di riso, zucchero, sale e semi di finocchio (almeno mezz'ora). Per le proporzioni esatte, potete far riferimento al link riportato sopra.

Si tratta di una ricetta gustosa e perfetta per intraprendere un viaggio nelle stelle. Starfield, vi ricordiamo, arriverà il 11/11/22, ovvero 11 anni dopo Skyrim. Sappiamo anche che Starfield è molto grande e durerà a lungo, deriva da Skyrim alcune caratteristiche.