F1 2021 su PS5, Xbox Series X e PC in un primo videoconfronto sulle performance

F1 2021 è protagonista di uno dei primi videoconfronti in assoluto tra le versioni PC, PS5 e Xbox Series X, incentrato in particolare sulle performance di gioco e soprattutto sulla modalità 60 fps in Quality Mode, visto che è praticamente l'unica testata.

Il confronto, a dire il vero, non mostra praticamente differenze rilevanti nel gioco, a dimostrazione di come F1 2021 si comporti in maniera estremamente simile sia su PS5 che su Xbox Series X, con alcune opzioni grafiche aggiuntive per quanto riguarda invece la versione PC.

In generale, F1 2021 mantiene i 60 fps in maniera stabile per quanto riguarda la Quality Mode, con qualche veloce calo di uno o due frame che, sostanzialmente, non risulta più di tanto percepibile sia sua una console che sull'altra, almeno per quanto riguarda il gameplay mostrato nel video in questione.

La versione PC si presenta piuttosto diversa, consentendo una maggiore quantità di opzioni grafiche e l'applicazione del ray tracing, ma il confronto tra le console sembra più che altro un pareggio in questo primo confronto.

Da notare, comunque, come il video in questione non prenda in considerazione la modalità 120 fps, che sarebbe invece interessante analizzare, ma attendiamo ulteriori video di approfondimento per altre informazioni al riguardo. Per il resto, abbiamo visto gli ottimi voti della stampa internazionale, mentre per tutte le informazioni vi rimandiamo alla recensione di F1 2021.