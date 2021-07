Apex Legends: le lobby private sono ancora in sviluppo

Apex Legends prosegue il suo percorso di evoluzione e Respawn Entertainment ha riferito di recente di essere ancora al lavoro sulle lobby private, con l'opzione che sembra essere ancora in sviluppo, dopo le numerose richieste al riguardo da parte dell'utenza.

In un recente aggiornamento da parte del game director Chad Grenier, lo sviluppatore di Respawn ha confermato che il team sta lavorando attualmente alle lobby private e alla possibilità così di organizzare match privati tra i giocatori, ma al momento non c'è ancora una tempistica precisa per il lancio della nuova opzione.



Tra le novità, è emerso che la modalità classificata Arena si evolverà all'interno della stagione 10 di Apex Legends, ma tra quelle che potrebbero arrivare nel prossimo periodo c'è appunto la questione di lobby e match privati, di cui però mancano ancora i tempi precisi.

Al momento, i match privati in Apex Legends possono essere organizzati solo attraverso l'utilizzo di specifici codici, che vengono forniti direttamente da Electronic Arts e possono essere dati a creatori di contenuti, compagnie o in occasione di eventi speciali come tornei e simili. Questo ovviamente rende impossibile organizzare match privati in maniera standard da qualsiasi giocatore, motivo per il quale gli utenti hanno richiesto tale funzionalità già da tempo.

A quanto pare, l'opzione è in sviluppo e attendiamo dunque di sapere quando verrà messa a disposizione. Nel frattempo, la Stagione 10 di Apex Legends dovrebbe partire questa estate, probabilmente verso il 3 agosto, in attesa di un annuncio ufficiale. Nel frattempo, vi rimandiamo al nostro speciale sulle Leggende più forti nella Season 9, mentre le novità sul gioco verranno probabilmente illustrate nel corso dell'EA Play Live 2021, la prossima settimana.