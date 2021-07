L'account Twitter di Xbox ha risposto ai fanboy PS5 con un messaggio pacifista

Abbiamo visto diverse volte come l'account Twitter di Xbox tenda ad essere spesso alquanto sopra le righe, tra l'umorismo e il sarcasmo, nonostante si tratti pur sempre di un canale di comunicazione istituzionale, ma la recente risposta ai fanboy PS5 che imperversano spesso e volentieri nelle varie discussioni è stata interessante, nella sua ispirazione pacifista.

Come sa bene chiunque segua un po' l'account Twitter di Xbox, ogni discussione su tale social si riempie ben presto di messaggi di fanboy della "fazione avversa" che scrivono semplicemente "PS5 is better", cosa che pare essere diventata una sorta di meme sul social media in questione, raggiungendo un livello tale da spingere a una risposta ufficiale.



Il messaggio da parte di Xbox non ha però ceduto alla provocazione: "A tutti quelli che ci rispondono scrivendo PS5 è meglio", ha scritto infatti l'account della console Microsoft, "La migliore console è quella che vi godete. Divertitevi!" La risposta è ovviamente molto "politicamente corretta", ma è già uno spettacolo particolare vedere un account ufficiale rispondere ai vari console warrior da tastiera, ancora di più se la risposta è sostanzialmente un invito a godersi la propria console in santa pace.



La cosa ha scaturito una serie di risposte entusiastiche da parte di vari utenti più o meno noti su Twitter, tra i quali si segnala anche Cory Barlog, il director di God of War di Sony Santa Monica (che proprio nei giorni scorsi aveva discusso in maniera interessante sugli eccessivi prezzi locali delle console in alcuni mercati), che ha risposto con un cuore e un "applauso" al tweet di Xbox.