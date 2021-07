Apex Legends, le Leggende più forti nella Season 9

Certo, questo non vuol dire che utilizzare una Leggenda dei tier più alti significhi piazzarsi automaticamente ai primi posti, ma può quantomeno facilitarvi la scalata tra le varie posizioni. A questo va poi aggiunto un elemento da non sottovalutare mai in queste classifiche e cioè l'attinenza al proprio stile di gioco, che potrebbe facilmente spostare gli equilibri e favorire in classifica uno o l'altro campione.

Solitamente il lancio dell'abilità nelle primissime fasi dello scontro è più che sufficiente a mettere il team in una tale posizione di vantaggio da portarsi a casa agilmente il round. L' ultimate è "superflua" in arena, visto il costo elevato, ma può risultare una soluzione estrema nel caso in cui vogliate provare a cogliere gli avversari di sorpresa con un attacco lampo.

Nella modalità battle royale le sue abilità tornano utilissime in qualsiasi fase della partita e in Arena le meccaniche di gioco non cambiano di una virgola, anzi vengono amplificate da un territorio ridotto e circoscritto dentro i quali i nemici possono nascondersi.

Quando si va a caccia è sempre utile avere un segugio che possa seguire le tracce e scovare il nemico in anticipo e Bloodhound è la Leggenda più forte in assoluto in questo campo. Certo, attivare l'Occhio degli dei permette ai nemici più scaltri di capire da dove arriva l'impulso e quindi individuare Bloodhound, ma il vantaggio che ne consegue per i pochi secondi successivi vale assolutamente il rischio.

Wraith

Sparire alla vista e riapparire alle spalle? Un gioco da ragazzi per Wraith

In una situazione dove avere sempre bene in vista gli avversari diventa la chiave di lettura per andare a vincere la partita, trovarsi contro, o in squadra, una Leggenda come Wraith capace di diventare invisibile può tranquillamente cambiare le carte in tavola.

Questo accade non solo dalla Season 9, ma ovviamente in ogni stagione da quando è apparsa su Apex. Attacchi laterali, ritirate strategiche o il semplice fuoco incrociato sono i punti di forza di un personaggio dalla mobilità eccellente vista la possibilità di diventare invisibile. Resta una leggenda non semplicissima da governare, soprattutto per i neofiti, ma è anche una combattente capace di ribaltare una partita nelle mani di un giocatore esperto.