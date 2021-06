Apex Legends, alla scoperta di Valkyrie

L'ultima Leggenda arrivata in casa Apex, per esempio, risulta essere una sorta di una fusione dei due mondi, un personaggio carismatico e figlia nientemeno di un pilota del Northstar. Kairi Imahara, in arte Valkyrie , arriva con un kit di abilità davvero unico. Scopriamo la nuova leggenda di Apex Legends .

Il filo tra i due prodotti, comunque, è evidente non solo osservando la lore e per l'ambientazione, ma anche per i continui richiami in termini di armamentario e Leggende che Respawn inserisce a cadenza regolare all'interno di Apex. Quasi a voler sottolineare come l'universo di Titanfall sia sempre vivo e pulsante, pronto da un momento all'altro a esplodere nuovamente.

Apex è sorto delle ceneri di Titanfall 2, una scelta presa d Respawn Entertainment in collaborazione con Electronic Arts che, se da un lato ha riposto nel cassetto uno degli sparatutto in prima persona migliori degli ultimi anni, ha anche allargato e sostenuto team di sviluppo e un publisher con un titolo dall'incredibile successo .

Il jetpack come focus dell’esperienza

Con il suo jetpack, per Valkyrie non esistono confini

Dopo aver rubato il titan di suo padre da bambina rischiando la morte, Valkyrie non ha poi più seguito le orme del genitore, preferendo una via meno agiata, forse, ma sicuramente più eccitante. Tra scorribande, razzie e mercenari Valkyrie è diventata una combattente impareggiabile e con l'approdo nelle arene di Apex si è armata di tutto punto per sfruttare le sue abilità di volo, trasformandosi in una scheggia impazzita grazie ad una mobilità decisamente sopra la media.

Questa Leggenda si presenta come una classe unica, capace di introdurre nel meta variabili nuove e decisamente dirompenti, talmente fuori dagli schemi che sono stati introdotti alcuni nerf ai suoi jetpack nella patch più recente. L'abilità passiva di Val, i famosi Vtol Jets, si sposa perfettamente con la classe Recon di cui fa parte, permettendole di raggiungere velocemente le posizioni elevate e acquisire dati sulla mappa: una visione del personaggio che si rispecchia poi perfettamente anche durante la fase iniziale di gioco quando, proprio durante la planata post drop, i visori le permetteranno di individuare e tracciare gli avversari con estrema semplicità.

I jetpack posteriori, invece, le consentono di effettuare brevi salti prolungati a piacimento, sfruttando il carburante come risorsa consumabile per evitarne l'abuso in partita. L'attivazione è semplice e funziona come un qualsiasi doppio salto, potendo poi decidere l'altitudine accendendo e spegnendo i reattori dorsali. Ogni accensione consumerà parte del carburante e, arrivati alla fine del serbatoio, vi servirà un intero minuto per poter tornare a svolazzare in giro liberamente, senza nemmeno dover badare a un limite di altitudine, restando confinati solo dalle normali zone inesplorabili di Olympus e delle Arene.

Non è comunque possibile abusare di questa skill passiva per sorprendere gli avversari con attacchi dall'alto visto che, una volta atterrati, Valkyrie si esibirà in un'animazione predefinita di un paio di secondi, impedendovi di estrarre l'arma e fare fuoco o utilizzare scudi e medikit: una cosa che vi renderà un facile bersaglio. Un altro elemento che controbilancia i jetpack è la grande prevedibilità degli spostamenti aerei che, in caso di avversari mediamente abili, vi renderà un bersaglio con le ali dalla facile spennatura.

Il consiglio che vi possiamo dare con Valkyrie è quindi quello di usare i jetpack con cautela, sfruttandoli per il movimento piuttosto che come strumento di ingaggio o evasione dai combattimenti. Infine non sottovalutate il caos che un reattore sulla schiena propaga al momento dell'accensione e tenete sempre ben in mente che, in qualsiasi momento li accendiate, tutti i nemici in un'ampia area attorno a voi ne saranno a conoscenza.

La skin leggendaria è indubbiamente la nostra preferita

Mentre siete in volo (o anche a terra, ma con maggior difficoltà se preferite), sebbene non possiate sparare a meno di non abbandonare il controllo del reattore, potrete sempre attivare uno sciame di missili, indirizzabile a piacere verso gli ignari nemici. 12 missili con un cooldown di circa 30 secondi sono pronti a piovere dall'alto superando barriere e coperture, perfetti per stanare i maledetti camper. Una salva di missili è già di per sé parecchio pericolosa, ma lo è di più quando associata alla possibilità di causare uno stordimento a tutti i nemici colpiti. Con l'aggiornamento uscito nelle ore in cui scriviamo, il consumo di carburante durante l'uso della salva è stato poi normalizzato impedendone l'abuso, un nerf necessario, ma che non cambierà di molto i valori di forza di questa Leggenda.

I booster posteriori hanno anche un'altra funzionalità e cioè quella di permettervi di riposizionarvi rapidamente all'interno della mappa, magari agganciando anche i vostri compagni di squadra e ricevendo così un nuovo drop sfruttando la ultimate. Valgono tutte le passive elencate prima, che consentiranno di individuare i nemici direttamente attraverso l'interfaccia del visore e semplificando di gran lunga la caccia, o la fuga.