Ubisoft: BattleCat è una fusione di Splinter Cell, Division e Ghost Recon, per un leak

Tramite un leak abbiamo modo di scoprire uno dei possibili giochi che Ubisoft mostrerà all'E3 2021. Parliamo di BattleCat (chiaramente un nome in codice), un gioco PvP multigiocatore che pare essere una fusione di Splinter Cell, Ghost Recon Breakpoint e Division, che si unirebbero in un unico titolo della saga Tom Clancy.

Secondo quanto è stato condiviso da Zer0Bytes_, tra i personaggi del gioco di Ubisoft ci saranno Echelon di Splinter Cell, Wolves di Ghost Recon Breakpoint, oltre a Cleaners e Outcasts di The Division. Ogni personaggi è in pratica una classe con le proprie abilità uniche, almeno secondo quanto indicato: ad esempio, Echelon ha un radar per lo stealth e Wolves ha un'armatura aggiuntiva, mentre gli Outcast possono usare Intervento Divino per impedire agli alleati di morire per un po' di tempo, se sono a portata.

Il leak di BattleCat segnala anche che ci saranno almeno due modalità: Escort, che richiede agli attaccanti di portare un pacco in una zona di estrazione e ai difensori di fermarli, e Ringleader, una modalità nella quale i giocatori devono combattere per raccogliere anelli dagli avversari sconfitti. Zer0 afferma che i test del gioco sono iniziati lo scorso gennaio. Questo per ora è tutto quello che sappiamo di questo presunto gioco di Ubisoft.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di un leak, non di informazioni ufficiali: è possibile che nulla di tutto questo sia reale o, semplicemente, che non sia rappresentativo del gioco finale di Ubisoft. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni dalla compagnia francese.

Nel frattempo, parlando sempre di giochi di Ubisoft, vi segnaliamo la sinossi del DLC di Parigi di Assassin's Creed Valhalla.