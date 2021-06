Facebook acquisisce Unit 2 Games, creatori di Crayta, ex-esclusiva Google Stadia

Facebook ha acquisito Unit 2 Games, sviluppatore noto per la creazione di Crayta, un gioco sandbox in stile Roblox e Dream, ex-esclusiva di Google Stadia. Ora, gli strumenti di Crayta saranno integrati all'interno della piattaforma cloud di Facebook Gaming. È anche stato confermato che non ci sono stati licenziamenti durante questa acquisizione.

Vivek Sharma, vice-presidente di Facebook Gaming, ha affermato: "Unit 2 Games è stato creato a partire dall'idea di rendere più democratica la creazione dei giochi, grazie a Crayta - una piattaforma accessibile e fondata sulla collaborazione che hanno costruito dal nulla. Il team ha anche aiutato a far nascere creatori di giochi nel mentre costruiva le community attorno al proprio contenuto. Facebook Gaming condivide questi obbiettivi e oggi siamo onorati di dare il benvenuto a Unit 2 Games nel nostro team."

Ha continuato affermando: "Ora possiamo rendere la creazione di contenuti più semplice che mai unendo il nostro team con il team e la tecnologia di Unit 2 Games. In futuro, le persone su Facebook creeranno esperienze in pochi minuti senza la necessità di programmare, mentre i creatori più avanzati saranno limitati solo dalla propria immaginazione. E stiamo costruendo queste esperienze investendo e facendo crescere diversi engineering team e product team distribuiti a livello internazionale negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Europa."

"Crayta ha massimizzato l'attuale tecnologia di streaming cloud per rendere la creazione di giochi più accessibile e facile da usare. Abbiamo in programma di integrare il set di strumenti di creazione di Crayta nella piattaforma cloud di Facebook Gaming per offrire istantaneamente nuove esperienze su Facebook"

