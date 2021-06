Square Enix all'E3 2021 non annuncerà nulla di grosso su Final Fantasy, per un leaker

L'E3 2021 è sempre più vicino e le speranze dei giocatori si fanno sempre più intense: ci saranno grandi annunci? Potremo vedere i giochi che più attendiamo? Ogni conferenza porta con sé un carico di aspettative notevole, soprattutto nel caso di Square Enix. Ora, tramite un leak, possiamo scoprire che potrebbero non esserci grossi annunci legati a Final Fantasy.

L'informazione arriva da Sasliquid, un membro del forum di ResetEra. Quanto da lui detto è stato verificato dal team di amministrazione del forum ed è quindi meritevole di attenzione. Sasliquid afferma, precisamente: "Non mi aspetterei alcuna grossa novità da Final Fantasy". Si tratta di una frase molto generica che lascia spazio per qualche dubbio.

Final Fantasy 16 ci sarà?

Recentemente, ricordiamo, abbiamo avuto modo di scoprire dell'esistenza di un gioco noto per ora come "Final Fantasy Origin", un souls-like in sviluppo presso Team Ninja (sempre secondo i leak, non vi è nulla di ufficiale): probabilmente, tale gioco sarebbe una "grossa novità". Anche il seguito di Final Fantasy 7 Remake rientrerebbe nell'idea di "grosse novità" (ma altri rumor lo avevano già escluso dalla lista dei giochi dell'E3 2021). È possibile che Sasliquid intenda dire che non potremo vedere questi due giochi, ma che ci sarà spazio per titoli già noti come Final Fantasy 16. Per ora si tratta solo di speculazioni sulla base di rumor, quindi lasciano il tempo che trovano.

L'unica soluzione, ora come ora, è di attendere l'arrivo della conferenza e scoprirlo in prima persona. Ricordiamo che sono stati confermati per la conferenza i seguenti giochi: Life is Strange True Colors e la remaster del primo capitolo, Marvel's Avengers Black Panther, Babylon's Fall e il nuovo gioco di Eidos Montréal, che secondo le voci è un gioco di Guardiani della Galassia. Potete leggere tutte le nostre aspettative per la conferenza dell'E3 2021 di Square Enix nel nostro speciale.