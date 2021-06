Days Gone: una mod rende le orde più complesse, con oltre 670 zombi a schermo

Una divertente mod creata da Aigmir per la versione PC di Days Gone ha reso le orde più complesse e spettacolari. Per far questo ha aumentando considerevolmente il numero di zombi che è possibile avere contemporaneamente a schermo, fino ad un massimo di 670 non morti.

La versione di base del gioco, infatti, mostra dai 50 ai 500 zombie contemporaneamente. Durante le "orde" il protagonista di Days Gone si trova a dover affrontare un gran numero di zombie contemporaneamente, che si muovono come veri e propri sciami arrabbiati. Questo dà vita a combattimenti spettacolari e impegnativi, nei quali alternare grandi fughe con uccisioni di massa. Se si può uccidere un non morto, ovviamente.

Ecco un esempio di un'orda della mod di Days Gone

La mod di Aigmir alza considerevolmente questo numero, facendo sì che le orde siano formate da un minimo di 280 zombie, fino ad un massimo di 670. Questa mod non aumenta semplicemente il numero di zombie presenti in giro per l'Oregon, ma si rifà ai tier decisi da Bend Studio, così da non influenzare sulla progressione del livello di difficoltà decisa dallo studio.

Si hanno 6 tier:

Tier 0 (Little Bear Lake) 200.

Tier 1. (Cascade Region) 280 (orda boss - 320) Grotto Caves Horde

Tier 2 360. (Belknap Region) (orda boss - 400) Patjens Lakes Horde

Tier 3. (Lost Lake Region) 440 (orda boss - 480) Metolius Lava Cave Horde

Tier 4. (Highway 97 Region ) 520 (orda boss - 580) Lobert Draw Ridge Horde

Tier 5. (Crater Lake Region ) 600 (orda boss - 670) Mt. Bailey Horde

Per scaricare la mod, basta seguire le istruzioni che potete trovare a questo indirizzo.