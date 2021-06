Fallout: Need Games ha annunciato il gioco di ruolo carta e penna

Need Games ha annunciato di aver stretto un accordo con Bethesda per pubblicare un gioco di ruolo carta e penna basato sul 2d20 System di Modiphius. Fallout - Il gioco di ruolo uscirà indicativamente nel Q1 la fine del 2022.

La guerra, la guerra non cambia mai.

Nel 2077, la tempesta della guerra nucleare ha ridotto la maggior parte del pianeta in cenere. Dalle ceneri della devastazione nucleare, una nuova civiltà lotta per sorgere.

Una civiltà a cui tu darete forma.

Fallout - Il gioco di ruolo

Come riuscirete a rimodellare il mondo? Vi unirete ad un coraggioso gruppo di sopravvissuti per combattere i molti avversari e costruire un insediamento? Farete squadra con fazioni preesistenti come la Confraternita d'Acciaio o i Supermutanti per imporre i vostri ideali nella terra desolata?

Ghoul o robot, paladino o razziatore, la scelta - e le conseguenze - sono vostre.

Benvenuti nella Terra Desolata. Benvenuti nel mondo di Fallout.

In Fallout - Il gioco di ruolo potrete creare un sopravvissuto, un supermutante, un ghoul o persino un robot Mr. Handy per immergervi nell'iconico mondo apocalittico post-nucleare, mentre il gamemaster guiderà il gruppo attraverso storie uniche di Fallout. Questa edizione di Fallout - Il gioco di ruolo ripropone al tavolo di gioco l'esperienza videoludica di Fallout, con i suoi tappi di bottiglia Nuka-Cola, il suo vagare per le terre desolate e la sua lotta contro la Confraternita.

Create un gruppo di personaggi originali, tra cui abitanti dei Vault, demoni, supermutanti e persino robot. Raccontate le storie di sopravvivenza nel Commonwealth post-nucleare interpretando una pletora di PNG e orribili creature mutate. Usate armi iconiche, armature e oggetti riportati fedelmente dai videogiochi. Cerca tra le rovine del vecchio mondo e lascia il tuo segno nelle terre desolate.

