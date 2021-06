Roblox: borsa di Gucci digitale venduta per oltre 4.000 dollari

Roblox e la moda sono ora un tutt'uno. Recentemente un giocatore ha infatti acquistato una borsa di Gucci digitale per l'enorme cifra di 4.115 dollari. Parliamo di un microtransazione ("micro") per un elemento cosmetico utilizzabile dai personaggi di Roblox.

La borsa è stata esposta nel gioco quando il marchio di abbigliamento ha creato in Roblox un proprio evento chiamato "Gucci Garden Experience". Si è trattato in poche parole di un'enorme campagna pubblicitaria che ha però permesso ai giocatori di provare gli oggetti addosso ai propri personaggi e, in caso, acquistare qualche contenuto cosmetico.

Ecco la borsa di Gucci in Roblox

Uno di questi era una borsa nota come Queen Bee Dionysus: inizialmente era in vendita a soli 475 Roblox (circa 5 dollari) ma considerando che era disponibile per solo un'ora al giorno e per un totale di due giorni, il prezzo è salito immediatamente ed è arrivato fino a 4.115 dollari. Bisogna anche notare che la reale borsa Gucci Queen Bee Dionysus costa "solo" 3.400 dollari. La versione digitale è costata quindi di più.

Roblox si è di recente ridefinito come una piattaforma per "esperienze", non solo giochi, e la vendita di una borsa digitale da 4.115 dollari in evento di moda esclusivo sottolinea che il team di sviluppo non ha tutti i torti.

Ricordiamo infine che Roblox vale più di EA e Take-Two: entra in borsa a quota 45 miliardi di dollari.