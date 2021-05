Final Fantasy 7 Remake Parte Due non sarà all'E3 2021. A dirlo è stata l'insider Navtra, che ultimamente sta fornendo molte informazioni sui futuri annunci di Square Enix durante l'evento online. Alcuni ritenevano che questo fosse l'E3 giusto per mostrare qualcosa dell'attesissima seconda parte del remake di Final Fantasy VII, ma a quanto pare non sarà così e ci sarà ancora da aspettare.

D'altro canto era abbastanza prevedibile che fosse così, dato che Square Enix ha già diversi giochi legati al franchise Final Fantasy da mostrare, a partire dal chiacchierato Final Fantasy Origin, ossia quello che dovrebbe essere il primo soulslike della saga. Di nostro riteniamo che non avremo grosse notizie su Final Fantasy 7 Remake Parte Due fino al lancio (o all'avvicinarsi del lancio) di Final Fantasy XVI , a meno che Square non voglia farsi concorrenza da sola. Nel frattempo potremo consolarci con gli altri giochi, che sicuramente non mancheranno (lo si spera, almeno).

Per il resto vi ricordiamo che la versione PS5 di Final Fantasy VII Remake Intergrade uscirà il 10 giugno 2021, proprio nei giorni che precedono la fiera virtuale.