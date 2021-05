Daymare 1994: Sandcastle annunciato, è il seguito ufficiale di Daymare 1998

Invader Studios ha annunciato Daymare 1994: Sandcastle, il seguito ufficiale di Daymare 1998. L'uscita del gioco è prevista per il 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5, come leggibile nel primo trailer, pubblicato in esclusiva da IGN.com.

Evidentemente Daymare 1998 deve aver riscosso un buon successo tra gli appassionati di survival horror, cui era espressamente dedicato, fatto di cui essere allegri visto che gli sviluppatori sono italiani.

Daymare 1994: Sandcastle è un prequel di Daymare 1998, come anche il titolo fa ben capire, e riporterà i giocatori in Idaho, dove evidentemente non abbiamo scoperto tutto quello che c'è da scoprire nel primo episodio. In questo caso la protagonista sarà Dalila Reyes, ex spia ora al lavoro per la Hexacore Advanced Division for Extraction and Search o H.A.D.E.S. per gli amici.

Per ora non ci sono moltissimi dettagli sul gameplay, a parte che offrirà nuove armi, un'interfaccia utente aggiornata, inventario compreso, nuovi puzzle, nuovi nemici e altro ancora. Nel trailer possiamo vedere alcune sequenze di gioco decisamente elettrizzanti.

Daymare 1998 ci era piaciuto, come potete leggere nella nostra recensione, nonostante qualche difetto dovuto più che altro a dei valori produttivi non proprio stellari. Evidentemente in molti l'hanno pensata come noi.