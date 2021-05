State of Play: data e ora dell'evento PS5

Il nuovo State of Play, l'evento di presentazione sulle novità per PS5, è fissato per giovedì 27 maggio 2021, con un reveal in video incentrato su Horizon Forbidden West che seguiremo ovviamente in diretta qui su Multiplayer.it!

Potrete dunque seguire lo State of Play del 27 maggio 2021 sul canale Twitch di Multiplayer.it, con l'evento vero e proprio che partirà alle ore 23:00 italiane ma sarà preceduto da un countdown di avvicinamento nel quale potremo ripassare un po' di informazioni sul gioco Guerrilla Games e su altre novità per PS5 e PS4.

Protagonista assoluto dell'evento sarà Horizon Forbidden West, il secondo capitolo dell'action open world di Guerrilla, annunciato già nel corso della presentazione di PS5 l'anno scorso e previsto arrivare nel corso del 2021 senza ancora un periodo preciso.

Proprio la data di uscita potrebbe essere un'informazione in arrivo nel corso dello State of Play, oltre a ben 14 minuti di gameplay in video catturati in presa diretta, che consentiranno di avere una visione decisamente accurata di come il gioco si mostrerà all'uscita sulle console Sony.

Considerando che la presentazione di Horizon Forbidden West vera e propria è preceduta da una trasmissione di avvicinamento di circa due ore, con un countdown "speciale" a detta di Sony, è possibile che qualche altra sorpresa possa comunque emergere tra il pre-show e la presentazione vera e propria. Per saperne di più, non dovete fare altro che sintonizzarvi sul canale Twitch di Multiplayer.it e seguire con noi l'evento State of Play del 27 maggio.