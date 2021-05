Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown annunciato da Sega su PS4, data di uscita

Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown è stato finalmente confermato, dopo numerosi avvistamenti misteriosi, come nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro Sega in esclusiva su PS4, con data di uscita molto vicina e fissata per l'1 giugno 2021.

Si tratta di una rielaborazione di Virtua Fighter 5, che arriva a 14 anni di distanza dall'uscita dell'originale, portando dunque con sé diverse migliorie tecniche. "Rifatto per una nuova generazione", riferisce Sega, il gioco è stato ricostruito sulla base del Dragon Engine, ovvero il motore grafico utilizzato dalla serie Yakuza.

Modificate inoltre le musiche di ogni livello, l'interfaccia utente, il video d'apertura e applicato un nuovo sistema di illuminazione e nuovi shader. In questo modo, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown dovrebbe differenziarsi in maniera sostanziale dalla versione originale, che risulta ormai decisamente datata essendo uscita nel 2007, pur mantenendo la sua ottima struttura da picchiaduro 3D che è rimasta valida nel tempo.





Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown sembra sia particolarmente impostato sulla competizione online, probabilmente all'interno del rilancio della serie nel mondo dell'eSport, con la possibilità anche di fare da spettatori a match online tra giocatori o costruire e organizzare tornei, con sistema di lobby pubblica o privata per un massimo di 16 giocatori.

La conferma dell'esistenza di Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown dopo gli avvistamenti iniziali potrebbe inoltre dare consistenza alla voce di corridoio sui giochi PS Plus di giugno 2021 emersa ieri, che vede infatti la presenza del gioco tra i titoli gratis per PS4 e PS5, insieme a Star Wars: Squadrons e Operation: Tango.