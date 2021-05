Biomutant: il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Pubblicato il trailer di lancio di Biomutant, gioco di ruolo d'azione open world disponibile da oggi per PC, Xbox One e PS4, ma presto aggiornato per PS5 e Xbox Series X e S. Nel video possiamo vedere alcune sequenze di gioco, in particolare di combattimento, nonché ammirare alcuni dei luoghi visitabili.

Biomutant è il gioco più chiacchierato del momento, che ha letteralmente diviso la critica tra chi lo ha adorato e chi lo ha stroncato senza starci a pensare troppo. Se volete più informazioni, leggete la nostra recensione, in cui Emanuele Gregori ha scritto:

Biomutant è un gioco dal grande cuore e dal forte carisma. I ragazzi di Experiment 101 hanno evidentemente cercato di creare un progetto molto ambizioso, sforzandosi di dargli personalità e infondere passione in ogni aspetto. Eppure questo open world dai personaggi pelosi è ben lontano dall'essere perfetto, afflitto da difetti piccoli e grandi per un'esperienza che forse ha voluto fare il passo più lungo della gamba. Nel nostro tempo con Biomutant ci siamo divertiti, tra combattimenti frenetici e scorci ricercati, e se sarete capaci di chiudere un occhio sulle numerose imperfezioni del gioco siamo sicuri lo apprezzerete anche voi. Se invece siete tra coloro che cercano un open world rifinito e impeccabile dal punto di vista tecnico, saltatelo a piè pari.