AOC Agon AG493UCX: recensione del monitor 49 pollici ultra-wide ad alto refresh e risoluzione 1440p

Nel mondo dei monitor ultra-wide il formato più gettonato e supportato è quello 21:9, ma c'è chi si spinge fino ai 32:9 in cerca di orizzonti mozzafiato nei giochi e di una superficie di lavoro a dir poco generosa. Parliamo infatti di un'area di visualizzazione che equivale a due 16:9 affiancati che in questo specifico caso mettono in campo un totale di 5120 x 1440 pixel spinti fino a 120Hz di refresh. Il tutto condito dal contrasto marcato della tecnologia VA, da una curvatura 1800R, da una connettività ricca e da un paio di altoparlanti da 5W piuttosto potenti, parte di un arsenale che abbiamo ovviamente messo alla prova nella nostra recensione del monitor AOC Agon AG493UCX.

Caratteristiche

Ben 124 centimetri di spazio per giocare e lavorare

Com'è ovvio che sia il ruolo di protagonista tocca al particolare pannello, un lungo orizzonte digitale da 32:9 che offre un'ampia superficie di lavoro, ma è equipaggiato per il gaming grazie a FreeSync Premium Pro con intervallo 48-144, compatibilità G-Sync, 120Hz di refresh e tempi di risposta dichiarati di 4 millisecondi GtG e di 1 millisecondo MPRT. Tra le specifiche, inoltre, troviamo 550 nit, una curvatura di 1800R che risulta piuttosto efficace con un pannello di questo tipo e l'HDR, anche se la certifica DisplayHDR 400 ci dice in anticipo di non puntare troppo su questa caratteristica. Buone invece le caratteristiche dichiarate in relazione ai colori che arrivano, su carta, al 121% di copertura dello spazio sRGB e al 90% per quanto riguarda la gamma DCI-P3. Il tutto condito da un refresh di 120 Hz che non è certo da record, ma per molti è sufficiente anche nel caso dei titoli competitivi.

Oltre all'hub USB, il monitor AOC Offre ben 5 entrate video

A questo punto manca solo la connettività che, partendo dagli extra, include anche una doppia porta USB 3.1 accompagnata dal classico connettore audio da 3.5mm. Passando invece alle entrate video troviamo due porte HDMI 2.0, che limitano il refresh in 5120 x 1440 a 60 Hz, affiancate da due DisplayPort 1.4, che invece permettono di sfruttare a fondo il pannello come la porta USB-C. Questa infatti funziona anche da DisplayPort alternativa e porta il totale delle connessioni video a 5 di cui due, tra l'altro, possono essere usate in contemporanea grazie alla modalità Picture by Picture del monitor AOC che può mostrare due immagini prese da sorgenti differenti. Può quindi dividersi effettivamente in due schermi da 2560x1440 pixel, entrambi con il medesimo refresh massimo di 120Hz.

Menù vecchio stile, non tra i più intuitivi

Quanto sopra è facilmente gestibile attraverso il software G-Menu di AOC che include anche profili e taratura del colore oltre a filtro Blue Light, FlickerFree, overdrive, contatore del framerate, mirini e contrasto dinamico. Purtroppo la decisione di AOC di usare dei tasti, come nei monitor di qualche anno fa, rende la navigazione nei menù macchinosa, ma a salvarci dal rischio di frustrazione c'è un piccolo ma efficiente telecomando, fondamentale anche per regolare il volume dei due altoparlanti da 5W che godono di un sonoro decisamente pulito e di una potenza discreta, ma sono purtroppo castrati, come capita spesso, da bassi quasi inesistenti. In ogni caso non si tratta certo di una delle caratteristiche di punta di un monitor che funziona al meglio con una cuffia, essenziale per immergersi nell'immagine coinvolgente che solo un 32:9 curvo può offrire.