Dying Light 2, i packshot delle confezioni per PS4, PC e Xbox One spuntano su Amazon

Dying Light 2 si mostra nei tre packshot delle versioni current gen, ovvero su PS4, Xbox One e PC, con quelle che sembrano essere le copertine ufficiali del nuovo gioco Techland, salvo eventuali modifiche che possono essere decise nei prossimi mesi.

Si tratta, se non altro, di una testimonianza concreta del prossimo arrivo di Dying Light 2 sul mercato, visto che fino a qualche tempo fa il gioco viaggiava pericolosamente sul limite del vaporware, dunque possiamo prenderla anche come una buona notizia in questo senso.



Non c'è ancora una data di uscita, visto che anche le pagine aperte su Amazon indicano il 31 dicembre 2021, che è il classico placeholder piazzato in mancanza di una data precisa per i titoli previsti uscire nel corso dell'anno, ma non c'è certezza nemmeno dell'arrivo entro il 2021 al momento.

D'altra parte, è da un po' che Techland sta lasciando in giro indizi e teaser di recente, facendo pensare a un prossimo reveal di Dying Light 2, forse quello decisivo con tanto di data di uscita. Per esempio, proprio la settimana scorsa è stato pubblicato un altro piccolo teaser per il gioco, quella precedente sono usciti diversi dettagli su personaggi, eventi e open world.

Tutto sembra procedere verso una presentazione in grande stile per Dying Light 2, che potrebbe avvenire a questo punto forse nel corso dell'E3 2021, dunque non resta che attendere per sapere qualcosa di più preciso al riguardo.