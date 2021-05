Horizon Forbidden West svelato nel nuovo State of Play del 27 maggio

Horizon Forbidden West sarà protagonista del nuovo State of Play appena annunciato da Sony per questa settimana, precisamente per giovedì 27 maggio 2021 e tutto incentrato sul nuovo gioco di Guerrilla Games per PS5 e PS4.

Il nuovo State of Play è dunque fissato per il 27 maggio 2021 alle ore 23:00 italiane, con streaming a partire dalle ore 18:00 con un lungo countdown di avvicinamento, e conterrà una presentazione video di circa 20 minuti su Horizon Forbidden West, il nuovo e atteso gioco di Guerrilla per PS5 e PS4, di cui potrebbe essere svelata finalmente anche la data di uscita precisa.



"Circa 11 mesi fa vi abbiamo mostrato un primo scorcio di Horizon Forbidden West durante il PS5 Showcase, e ora siamo felici di mostrarvene ancora! Questo giovedì, 27 maggio, state con noi per un viaggio molto speciale verso nuove terre inesplorate", si legge sul blog PlayStation.

All'interno della presentazione sono previsti 14 minuti di sequenze inedite di gameplay in presa diretta, dunque si tratta di un modo per vedere Horizon Forbidden West in maniera chiara. Il piazzamento di questo State of Play già per questo mese potrebbe peraltro indicare che l'uscita del gioco è confermata per il 2021, cosa che era ancora in dubbio, ma staremo comunque a vedere.

Durante questo State of Play presenteremo per la prima volta il gameplay di Horizon Forbidden West! Un esclusivo spezzone di 20 minuti vedrà in azione la nostra eroica protagonista Aloy in circa 14 minuti di nuovissime sequenze di gioco, tutte registrate direttamente su PlayStation 5.

Questa presentazione è frutto di un duro lavoro di squadra e siamo entusiasti di mostrare quello che abbiamo in serbo per voi. Che siate in viaggio con noi e Aloy fin da Horizon Zero Dawn, o che vi siate appena affacciati su questo incredibile mondo, vogliamo condividere con tutti voi questo grande traguardo, ansiosi di conoscere le vostre reazioni e i vostri momenti preferiti.