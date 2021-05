Dying Light 2: la presentazione ha una data ed è molto vicina

Dying Light 2 sta per essere mostrato in una presentazione ufficiale, che ha finalmente una data ed è fissata per questa settimana, ovvero giovedì 27 maggio 2021, alle ore 21:00 italiane.

Non c'è stato un annuncio ufficiale pubblico, bensì una serie di indizi inviati anche presso vari membri della stampa specializzata, attraverso poster e gadget che formavano una sorta di ARG. Nella fattispecie, si tratta di mini poster e una piccola torcia UV.

Puntando la torcia sul poster, compaiono alcune scritte normalmente nascoste: in particolare, si legge la scritta "Dying 2 Know", ovvero "muori dalla voglia di sapere", che è una sorta di motto per questo evento di presentazione, ma soprattutto la data "27 maggio" e l'indirizzo del canale Twitch di Techland.



L'indizio è dunque molto chiaro: per giovedì 27 maggio è prevista la presentazione ufficiale di Dying Light 2 con video streaming dal canale Twitch di Techland, cosa che dovrebbe fornire molti dettagli sul gioco in questione e forse, finalmente, anche una data di uscita, visto che lo sviluppo si protrae ormai da anni ma dovrebbe essere giunto quasi a conclusione, come dimostrano anche i packshot emersi di recente su Amazon.

Tra i materiali inviati da Techland c'è anche un'email che sembra raccontare qualcosa della storia, o quantomeno creare una sorta di background: "Sopravvissuto, ti ricordi Harran? Chi potrebbe dimenticarlo... Ma La Città è il nostro rifugio ora, e ha bisogno del tuo aiuto. Devi sapere così tante cose e in così poco tempo, ma queste prove non possono cadere nelle mani sbagliate. Trova un posto sicuro per ascoltare questo messaggio, sei la nostra ultima possibilità di sopravvivenza".

Occhi puntati dunque al 27 maggio 2021 alle ore 21:00 per vedere la nuova presentazione di Dying Light 2, con le informazioni che arriveranno e probabilmente il nuovo gameplay mostrato. Nella stessa serata è peraltro previsto anche il nuovo State of Play su Horizon Forbidden West.