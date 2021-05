Ratchet & Clank: Rift Apart: il trailer della storia

Sony e Insomniac Games hanno pubblicato il trailer della storia di Ratchet & Clank: Rift Apart, la nuova esclusiva di PS5 in uscita l'11 giugno 2021 sia in formato fisico, sia in formato digitale. Come il tipo di filmato fa capire, guardandolo avremo qualche ragguaglio sulla storia che fa da sfondo all'azione (se non volete avere anticipazioni, non guardatelo). Naturalmente vengono mostrate anche delle sequenze di gioco, che non fanno mai male.

Leggiamo la descrizione ufficiale del trailer, come riportata sul PlayStation Blog:

Come ogni Zurkon che si rispetti, Jr. adora prendersi una pausa di relax con una bella storia al cardiopalma costellata di pericoli e di azione mozzafiato! Affrontate il caos interdimensionale che avanza, mentre la realtà si sgretola in Ratchet & Clank: Rift Apart. Abbiamo pensato a tutto: due grandi amici separati dalle fenditure dimensionali, una misteriosa Lombax armata di martello, un crudele super criminale che rivendica il trono di un nuovo impero, enigmi intricatissimi, robot minuscoli, robot colossali, scene mozzafiato, una pecora e molto altro.