Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile

Atlus ha pubblicato il trailer di lancio di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster per ricordarci che è disponibile da oggi su PC (Steam), Nintendo Switch e PS4, per la gioia dei fan dell'originale e di chi vuole avere l'occasione di giocarlo in una veste più moderna.

Ciò che inizia come una normale giornata a Tokyo si rivela essere tutto tranne che quello quando viene invocata la Conception - un'eterea apocalisse. I resti del mondo vengono inghiottiti dal caos, mentre una rivoluzione demoniaca scende in una città distrutta. Intrappolato tra una battaglia di dei e demoni, le scelte che farai possono portare vita, rinascita o morte e determinare chi trionferà.

Leggiamo ancora una volta le novità di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster:

Modelli e background 3D rimasterizzati

Impostazioni di difficoltà aggiuntive per giocatori di tutti i livelli

Sospendi il salvataggio: salva i tuoi progressi ogni volta che ne hai bisogno!

Doppio audio: scegli tra il voiceover in giapponese e inglese

Un branch alternativo con Raidou Kuzunoha

Come ci ricorda il comunicato stampa ufficiale di lancio di Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster: questa versione presenta correzioni e patch implementate dalla versione giapponese. Ci sarà anche una patch di Day 1 per risolvere ulteriori correzioni.