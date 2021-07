Migliori Offerte Amazon: nuovo buono sconto da 6 euro su una ricarica di 60 euro sull'account

Per celebrare le offerte Amazon dell'estate, il colosso ha attivato una nuova iniziativa legata alla ricarica dell'account che permette di ottenere uno sconto sensibile. Questa volta si parla di un un buono sconto di 6 euro ottenuto ricaricandone 60, per un guadagno del 10%. In questa pagina trovate dettagli e accesso diretto alla promozione.

L'iniziativa avrà termine il 30 settembre 2021 e può essere sfruttata con un solo account e per un solo acquisto. Il valore del buono viene sottratto automaticamente al primo ordine effettuato, ma il sistema chiede comunque di "applicare la promozione" prima di attivare lo sconto..

Una volta effettuato l'accesso alla promozione, sono sufficienti pochi passi per trarre beneficio dallo sconto

Una volta ottenuto lo sconto, i 6 euro di credito saranno utilizzabili fino alle 23:59 del 30 dicembre 2021, ovviamente sugli ordini Amazon.it. L'iniziativa non comprende però lettori Kindle e fire, offerte Warhehouse o buoni regalo, oltre a prodotti venduti da terzi.

Per essere idonei è necessario essere in possesso un account Amazon.it regolarmente attivo da un minimo di 12 mesi oltre al non aver effettuato una ricarica negli ultimi 36 mesi. Ovviamente la promozione riguarda gli utenti del servizio Amazon Ricarica Online.