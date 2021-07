Doki Doki Club Literature Club ha una scena censurata su PlayStation, ma "non è nulla di che"

Team Salvato ha annunciato che la versione PlayStation di Doki Doki Club Literature Club ha una scena censurata. Il team, però, vuole rassicurare i suoi fan, dicendo che si tratta di un cambiamento che ha approvato personalmente e che "non è nulla di che".

Come abbiamo detto recentemente nello speciale Doki Doki Club Literature Club: qual è il segreto del suo successo?, il gioco del Team Salvato è un'esperienza molto più complessa ed entusiasmante di quanto potrebbe sembrare osservando il design dei personaggi.

Lo è a tal punto che alcuni fan erano preoccupati che per arrivare su PlayStation e Nintendo Switch il team avrebbe dovuto censurare alcune scene del suo gioco. In un recente post sul loro blog, Team Salvato ha detto rassicurato i fan: se i cambiamenti avessero inficiato il risultato finale lo sviluppatore avrebbe rinunciato al porting.

Invece, fortunatamente, tutto ciò non è stato necessario: Doki Doki Club Literature Club è arrivato in versione pressoché integrale sua su PlayStation sia su Switch. L'unico cambiamento richiesto è stato una scena alla fine dell'Atto 2. Il team si è trovato quindi a modificare leggermente la parte visuale di questa scena, ma "non è stato nulla di che" e non ha compromesso in nessun modo la forza della scena. Per questo il team ha accettato il compromesso e nonostante questo ha portato il gioco su PlayStation.

Doki Doki Club Literature Club è disponibile per tutte le piattaforme: lo avete scaricato?