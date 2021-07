A Plague Tale: Innocence, meglio su PS5 o Xbox Series X|S? Un primo video confronto

A Plague Tale: Innocence è ora disponibile anche su PS5 e Xbox Series X|S, ma su quale delle due console il titolo targato Asobo Studio gira meglio? Un primo video confronto dà un'idea della situazione.

Al netto della macchinosità di trasferire i salvataggi di A Plague Tale: Innocence su PS5, operazione che richiede un aggiornamento della versione PlayStation 4, il gioco sembra comportarsi meglio proprio sulla piattaforma Sony per via di una resa più convincente delle ombre.

Certo, il confronto è per il momento abbastanza riduttivo, basandosi solo sulle sequenze iniziali della campagna e non andando ad analizzare le fasi più concitate e impegnative, quando lo sciame di ratti entra spaventosamente in azione.

Nonostante ciò, l'analisi evidenzia qualche incertezza nel frame rate su PlayStation 5, mentre in termini di risoluzione entrambi i sistemi dovrebbero gestire la grafica a 1440p, scendendo a 1080p su Xbox Series S.

Vi ricordiamo che la versione PS5 di A Plague Tale: Innocence è disponibile gratis per gli abbonati a PlayStation Plus nell'ambito della line-up di luglio 2021, ma può essere scaricata senza costi aggiuntivi anche dagli abbonati a Xbox Game Pass.