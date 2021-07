PlayStation Plus, luglio 2021: A Plague Tale: Innocence e Call of Duty: Black Ops 4

L'aggiornamento della line-up di PlayStation Plus per il mese di luglio 2021 include A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 e WWE 2K Battlegrounds.

Le voci erano fondate: tra i giochi PlayStation Plus di luglio 2021 arriva la versione PS5 di A Plague Tale: Innocence, la drammatica avventura sviluppata da Asobo Studio e ambientata nell'Europa medievale più oscura e minacciosa, quella della peste nera e della Santa Inquisizione. Sono tuttavia molto interessanti anche le aggiunte al catalogo per PS4, rappresentate da Call of Duty: Black Ops 4, l'episodio esclusivamente multiplayer della serie Activision, e il wrestling arcade e fumettoso di WWE 2K Battlegrounds, che prova a rilanciare le atmosfere dei grandi classici da sala come WWF Superstars e WWF WrestleFest. I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato queste scelte? A quanto pare no: secondo il nostro sondaggio il 35% degli utenti si è detto per nulla soddisfatto e il 27% poco soddisfatto, mentre solo il 12% ha accolto con entusiasmo la line-up di luglio.

A Plague Tale: Innocence A Plague Tale: Innocence, Amicia in una delle prime fasi della campagna. A quasi un mese dall'annuncio di A Plague Tale: Requiem, il nuovo capitolo della serie, ecco che la coinvolgente avventura a base stealth sviluppata da Asobo Studio approda nel catalogo di PlayStation Plus e lo fa con la versione ottimizzata per PS5, che porta la grafica a 4K e 60 fps, introduce il supporto per il controller DualSense e vari altri miglioramenti. Potremo insomma godere dell'eccellente esperienza narrativa di A Plague Tale: Innocence nella maniera migliore possibile, facendo la conoscenza dei due giovani protagonisti del gioco, Amicia e Hugo, in fuga dalla Santa Inquisizione sullo sfondo di un'Europa medievale decisamente inospitale, colpita duramente dalla piaga della peste nera. Approfittando proprio di questa situazione, sfruttando le orde di ratti e il buio, ma anche eventualmente l'abilità di Amicia con la fionda, avremo il compito di guidare i due personaggi verso la salvezza, evitando le guardie che presidiano gli scenari, raccogliendo risorse lungo il cammino e sfruttando tutto ciò che le ambientazioni ci mettono a disposizione. Al netto di un grado di sfida che difficilmente potrà impensierirvi, specie nella prima metà della campagna, A Plague Tale: Innocence si conferma insomma una produzione solida e affascinante, capace di coinvolgere emotivamente grazie alle tematiche affrontate e all'ottima caratterizzazione dei protagonisti, nonché a una colonna sonora elegante e ispirata. Ecco la nostra recensione di A Plague Tale: Innocence.

Call of Duty: Black Ops 4 Call of Duty: Black Ops 4, i protagonisti della campagna Zombie. Privo della campagna in single player ma ricco di contenuti per quanto concerne le modalità online, sia competitive che cooperative, Call of Duty: Black Ops 4 è stato senza dubbio un episodio di rottura per la celebre serie Activision, che ha provato per la prima volta a fare a meno dello story mode cinematografico che da sempre accompagna l'uscita di ogni capitolo. Il risultato è comunque un titolo solidissimo, ricco di mappe e stipulazioni (molte delle quali inedite) per il multiplayer, opportunamente rifinito, e con ben tre campagne zombie che provano a spingere ulteriormente i limiti di questa esperienza co-op, espandendone l'universo e coinvolgendoci in situazioni ancora più frenetiche e spettacolari. Ecco la nostra recensione di Call of Duty: Black Ops 4.