Crimesight, il provato della closed beta

Una closed beta disponibile dal 25 giugno all'11 luglio ci ha permesso di immergerci in prima persona in questa sfida d'ingegno, affrontando il medesimo scenario più volte in gruppi da due, tre o quattro giocatori. L'idea alla base è interessante, ma ovviamente è un gioco che verrà rifinito con il tempo, non solo in termini di scenari giocabili; si aprono infatti diverse possibilità per la personalizzazione dei due famosi personaggi, così come un maggior numero di ruoli per le pedine che andremo fattivamente a muovere. Questo perché Sherlock Holmes e Moriarty, in realtà, non esistono: sono due intelligenze artificiali create per i rispettivi scopi, chiamate con questi nomi proprio in onore dei rispettivi omonimi letterari.

Del tutto a sorpresa, Konami ha annunciato meno di due settimane fa Crimesight: si tratta di un videogioco investigativo PvP nel quale si prenderanno rispettivamente le parti di Sherlock Holmes e la sua famigerata nemesi Moriarty in uno scontro all'ultima deduzione per prevenire, o perpetrare, crimini.

Questa è la cornice narrativa entro cui ci muoveremo, ma non è ancora chiaro se abbia un vero scopo futuro, oppure esista solo per offrire un contesto e non si spinga oltre. Le stesse sei pedine che andremo a muovere in questa battaglia d'ingegno non hanno alcuna descrizione, conosciamo giusto i loro nomi; c'è inoltre, sul sito ufficiale del gioco, un settimo personaggio che tuttavia non abbiamo incontrato nella closed beta. Chi sia o quale possa essere il suo ruolo restano per ora un mistero - uno di quelli che tuttavia non siamo chiamati a risolvere.

Londra, 2075. Un futuro roseo, dove i crimini più pericolosi possono essere predetti grazie un programma analitico sviluppato utilizzando i dati raccolti online. Questo ha portato a un calo della criminalità globale del 90%, fin quando il sistema non si trova a prevedere un crimine che, se venisse perpetrato, getterebbe il mondo intero nel caos. La necessità di contromisure ha portato a riversare tutte le risorse possibili nello sviluppo di un'intelligenza artificiale in grado di indagare e contrastare questa pericolosa minaccia. Chiamata Sherlock , in onore del famoso investigatore nato dalla penna di Conan Doyle, la sua unica ragion d'essere è ovviamente l'osservazione, l'analisi e le conseguenti deduzioni al fine di impedire che il famoso crimine predetto avvenga: nient'altro avrebbe la capacità di impedire un disastro annunciato. Dall'altro lato della scacchiera, paziente come un ragno al centro della tela, aspetta il suo storico nemico: Moriarty .

Sherlock contro Moriarty

Crimesight, Moriarty vince la partita

Dobbiamo riconoscerlo, il tutorial di Crimesight si limita a offrire le basi minime per capire come funziona ma si lascia indietro alcuni pezzi che bisogna scoprire partita dopo partita. Fortunatamente, dall'altro lato della scacchiera abbiamo trovato un giocatore paziente abbastanza da seguirci nella nostra maniacale analisi del gameplay, testando numerose soluzioni per cercare di capire anche gli aspetti all'apparenza più insignificanti del gioco.

Questo perché, come già anticipato, Crimesight è un PvP: non è possibile giocare da soli, si può cercare una lobby pubblica oppure crearne una privata fino a un massimo di quattro giocatori - tre Sherlock e un Moriarty. L'obiettivo di questa closed beta era sempre lo stesso ovvero impedire l'omicidio di una delle sei pedine da parte di un'altra: si trattava in effetti di un caso numerato, per la precisione "Number3, Lauristone Gardens". Questo ovviamente fa pensare che ci siano più casi da risolvere, in altrettante ambientazioni, e che non tutti ci obblighino per forza a fermare un tentativo di assassinio; non lo sappiamo con certezza ma è un'ipotesi interessante da tenere a mente, soprattutto a fronte di quel famoso crimine apocalittico da sventare. Non escludiamo che l'insieme dei casi porti a una narrativa più complessa e che non sia solo contorno.

Crimesight, Sherlock impegnato in una delle sue deduzioni

Prima di addentrarci nello svolgimento di una partita, occorre mettere nero su bianco come si comportano rispettivamente Sherlock e Moriarty, poiché i loro vantaggi e svantaggi sono alla base della giusta pianificazione da parte del giocatore. Partendo dall'investigatore: è in grado di comandare tre pedine per turno, muovere la vittima, esporre piccole deduzioni alla fine di o durante un turno se le condizioni glielo permettono e, infine, analizzare più nel dettaglio la situazione al termine di ciascuna delle tre giornate a disposizione per risolvere il caso.

Di contro, non ha idea di chi siano la vittima e l'assassino (altrimenti a che servirebbero le sue deduzioni?), non può imporre la propria volontà sopra quella di Moriarty nel caso in cui entrambi decidano di muovere la stessa pedina - a eccezione della vittima - e non distingue la tipologia degli oggetti da raccogliere nello scenario.

Moriarty, dal canto suo, può comandare solo due pedine per turno, non è ovviamente in grado di manipolare la vittima, conosce l'identità di quest'ultima e dell'assassino fin dall'inizio della partita, riesce a distinguere gli oggetti di supporto dalle armi all'interno dello scenario, può imporre la sua volontà su quella di Sherlock qualora entrambi dovessero muovere la stessa pedina e nel caso in cui un personaggio da lui controllato dovesse scoprire dei fusibili può ordinare un sabotaggio della corrente elettrica.

Non è però finita qui: se per un motivo o l'altro Sherlock dovesse scoprire l'identità dell'assassino, a Moriarty è concessa un'ultima possibilità per provare a perpetrare il crimine - della serie che il male è duro da estirpare. Ci sarà dunque un turno aggiuntivo per riuscire a compiere l'omicidio, mentre l'altro giocatore (o gli altri, dipende da quanti si gioca) faranno di tutto per impedirlo. A occhio, Moriarty sembra sempre un passo avanti ma come scopriremo fra poco, alcuni vantaggi sono anche punti deboli.