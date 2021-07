The Silver Case 2425, ecco il trailer di lancio su Nintendo Switch

The Silver Case 2425 si mostra con il trailer di lancio, quando mancano due giorni al debutto del gioco su Nintendo Switch: sarà disponibile sia in formato fisico che digitale a partire dal 9 luglio.

Tempo fa Suda51 aveva detto di voler vedere The Silver Case su Nintendo Switch e il suo desiderio si è concretizzato con questa affascinante raccolta che include in un'unica soluzione l'originale The Silver Case e The 25th Ward: The Silver Case.

Avventurati in un modo distopico scaturito dalla mente di SUDA51! I 24 sigilli di Kanto formano una città apparentemente idilliaca, ma dei segreti sinistri si nascondono sotto la sua superficie.

Svela il mistero dietro una serie di brutali omicidi come membro della Heinous Crimes Unit in The Silver Case. Torna alla città di Kanto in The 25th Ward: The Silver Case con un nuovo progetto governativo dietro il 25° utopico sigillo della città.

Quando numerosi presunti suicidi verificatisi nel complesso di appartamenti Bayside Tower Land minacciano di rovinare l'equilibrio dei sigilli, dovrai liberarti dei criminali responsabili di queste enigmatiche morti.

Vivi questa storia da tre diversi punti di vista per ricomporre i pezzi di questo inquietante rompicapo.