Nintendo Switch OLED: il nuovo dock sarà acquistabile separatamente

Una delle novità più interessanti del nuovo Nintendo Switch OLED è la nuova dock. Non solo per il colore, un bel bianco, ma anche per il fatto che ha un adattatore di rete integrato. Un dettaglio che potrebbe consentire di collegarsi a internet più velocemente e di avere prestazioni di rete più solide. Per questo potrebbe fare gola anche a coloro che non vogliono comprare il nuovo modello di Switch. Queste persone saranno contente di sapere che Nintendo venderà separatamente attraverso il suo sito ufficiale la nuova dock.

Dopo l'annuncio a sorpresa di ieri, c'è stata una grande frenesia per cercare di capire le ultime informazioni su questa attesa variante di Nintendo Switch. Una console che non apporta le novità della chiacchierata versione "Pro", ma che comunque non rinuncia a modificare alcune delle caratteristiche più discusse della console ibrida. Qui, per esempio, potete trovare tutte le informazioni e le differenze con Switch base e Lite, mentre il prezzo ufficiale italiano è stato confermato da GameStopZing.

Adesso Nintendo ha confermato anche che il nuovo modello di dock, sarà venduto separatamente attraverso il sito ufficiale di Nintendo. Non conosciamo ancora il prezzo della periferica, ma in questo modo scopriamo che i possessori delle vecchie console potrebbero scegliere questa versione della base d'appoggio, decisamente più avanzata rispetto a quella originale, grazie principalmente all'adattatore di rete integrato, che consentirà di cablare la console direttamente con la rete, così da avere prestazioni di download o di latenza molto migliori.

La nuova dock di Ninyendo Switch OLED

La nuova dock sarà disponibile, probabilmente, il 10 ottobre 2021 assieme a Nintendo Switch OLED e sarà compatibile anche coi vecchi modelli della console.