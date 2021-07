Ancora fatichiamo ad inquadrare pienamente Marvel's Guardians of the Galaxy. Il gioco, infatti, sembra essere l'insieme di tante esperienze diverse che si sono fuse in un qualcosa di piuttosto particolare. Per esempio, in una recente intervista, il senior gameplay director Patrick Fortier di Eidos Montréal ha detto che Marvel's Guardians of the Galaxy avrà il doppio dei dialoghi di Deus Ex.

Si tratta di un dato molto interessante, perché tendenzialmente l'ultima opera di Square Enix è un action game piuttosto classico, nel quale si controllerà uno Starlord circondato dai suoi compari, a loro volta gestiti da un'IA. Sicuramente non il genere che, solitamente, si dimostra più ricco di dialoghi.

Invece in questo caso sembra proprio così tanto da avere il doppio delle battute di Deus Ex, un gioco di ruolo, per quanto sui generis. "In Marvel's Guardians of the Galaxy abbiamo il doppio dei dialoghi rispetto a un gioco Deus Ex." ha detto Fortier a Game Informer. I protagonisti "dicono un sacco di cose. Mentre testiamo il gioco a volte è posiamo il controller, o perché prendiamo appunti o per altro, ed è divertente sentirli dire 'Ti ricordi quella volta su...' e 'oh sì, è stata una notte divertente'. Si inizieranno a sentire aneddoti su come si sono incontrati. Più tempo nel gioco, più cose ti scoprirai: si tratta di un gioco di quel tipo," ha concluso il senior gameplay director.

I Guardiani della Galassia saranno dei chiacchieroni

Marvel's Guardians of the Galaxy arriverà il 26 ottobre su PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series e Switch. Avete letto la nostra anteprima?