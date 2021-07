Assassin's Creed Infinity sarà un capitolo live service sviluppato da Montreal e Quebec

Secondo l'ultimo reportage di Bloomberg ad opera di Jason Schreier, Ubisoft starebbe lavorando per cambiare radicalmente la serie di Assassin's Creed. Il nome del progetto è Assassin's Creed Infinity e si tratterebbe di un capitolo live service sviluppato dagli studi di Montreal e Quebec che, per la prima volta, non si alternerebbero sulla serie, ma lavorerebbero allo stesso progetto.

La visione di Ubisoft sembra essere molto ambiziosa: al posto di concentrarsi su di un unico periodo storico, come è sempre avvenuto per la serie, Assassin's Creed Infinity conterrà molteplici scenari che oltretutto potranno ulteriormente ampliarsi nei mesi a venire. Inoltre i giochi sulle diverse piattaforme potrebbero apparire molto differenti tra di loro, pur essendo tutti connessi.

L'obiettivo di Ubisoft è quello di "superare le aspettative di quei fan che richiedono un approccio alla serie ancora più coeso", avrebbe detto un portavoce della compagnia a Schreier.

Il progetto, però, è tutt'altro che definito, dato che non sarà pubblicato prima di "anni". Un periodo di tempo che rischia di essere stato persino prolungato dagli scandali che hanno coinvolto la compagnia e che hanno portato all'allontanamento di diversi dirigenti e a delle indagini su molti altri.

Indagini condotte ad un ente esterno che in molti casi non ha rilevato condotte inappropriate da parte di alcuni accusati. Per questo motivo queste persone sono state coinvolte nella ristrutturazione interna dei gruppi di lavoro, mantenendo il loro ruolo dirigenziale. Una cosa che, sempre secondo Schreier, avrebbe dato il via ad un secondo giro di lamentele interne.