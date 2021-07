Farming Simulator 22: il programma della FarmCon e quando sarà mostrato il primo gameplay

Giant Software ha annunciato il programma della FarmCon e di conseguenza ha detto anche quando sarà mostrato il primo gameplay di Farming Simulator 22, l'atteso nuovo capitolo del simulatore di fattoria in arrivo il 22 novembre su PC e console.

FarmCon è l'evento annuale che GIANTS Software organizza per tutti i suoi fan, Quest'anno la FarmCon sarà trasmessa in streaming dal 21 al 23 luglio 2021 sul canale Twitch ufficiale di GIANTS Software.

Ogni giorno, dal 21 al 23 luglio, GIANTS trasmetterà in streaming per un paio d'ore a partire dalle 20:00 italiane. Nel corso dell'evento verranno mostrate, in anteprima assoluta, le nuove funzionalità e i nuovi contenuti di Farming Simulator 22.

Qui di seguito il programma dell'evento:

Mercoledì (21 luglio) I cambiamenti stagionali, la nuova mappa americana 'Elmcreek', il dietro le quinte del trailer cinematografico e molto altro ancora.

I cambiamenti stagionali, la nuova mappa americana 'Elmcreek', il dietro le quinte del trailer cinematografico e molto altro ancora. Giovedì (22 luglio) anteprima mondiale del gameplay di Farming Simulator 22, un primo sguardo al GIANTS Engine 9 e alle sue nuove caratteristiche.

anteprima mondiale del gameplay di Farming Simulator 22, un primo sguardo al GIANTS Engine 9 e alle sue nuove caratteristiche. Venerdì (23 luglio) Le tre nuove tipologie di colture, le opzioni di personalizzazione, i miglioramenti al comparto audio e una sfida di accatastamento di balle di fieno con veri trattori.

Le tre nuove tipologie di colture, le opzioni di personalizzazione, i miglioramenti al comparto audio e una sfida di accatastamento di balle di fieno con veri trattori. Sabato e domenica (24 e 25 luglio) saranno dedicati alla terza stagione della Farming Simulator League. La finale del torneo verrà trasmessa alle 10 del mattino su Twitch e YouTube.

Nel corso dell'evento vi saranno presentazioni approfondite, sessioni di domande e risposte, giochi a premi e chat room Discord con gli sviluppatori per discutere le notizie appena annunciate al FarmCon. Tutto ciò consentirà ai fan di conoscere meglio Farming Simulator 22 e di poter interagire direttamente con GIANTS Software e gli sviluppatori.

"Man mano che ci avviciniamo a FarmCon, il gioco cresce in termini di funzionalità e di rifiniture. Siamo entusiasti di presentare, in tutti i suoi dettagli, Farming Simulator 22 al pubblico mondiale. Segnatevi le date e gli orari e delle dirette e venite a chattare con noi, come è tradizione al FarmCon", ha dichiarato Christian Ammann, CEO di GIANTS Software.

Farming Simulator 22 sarà disponibile il 22 novembre per PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e Stadia