Zelda: Breath of the Wild, il cosplay di Urbosa di Cutiepiesensei è da campionessa Gerudo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild fa da fonte d'ispirazione per questo splendido cosplay di Cutiepiesensei, incentrato su un personaggio un po' fuori dagli schemi tradizionali, visto che si tratta di Urbosa, la Campionessa dei Gerudo.

La fiera combattente, che rappresenta una vera e propria guida per il proprio popolo e che in Breath of the Wild è anche la pilota del colosso sacro Vah Naboris, è stata riprodotta veramente in grande stile dal cosplay di Cutiepiesensei, che replica alla perfezione il personaggio visto nel gioco per Nintendo Switch.

A dire il vero, controparte reale da parte della cosplayer appare ancora più affascinante dell'originale, considerando come i lineamenti di Cutiepiesensei siano decisamente più armonici rispetto allo stile un po' squadrato con cui il personaggio viene rappresentato sia negli artwork ufficiali che con la grafica del gioco, ma resta un'interpretazione davvero impressionante.

È facile fare un confronto grazie alle illustrazioni giustapposte con cui la cosplayer ha pubblicato la propria foto su Instagram, come potete vedere qui sotto. L'abito è riprodotto alla perfezione in ogni sua parte, mentre per il resto ci pensa il fisico statuario della modella a completare la riproduzione perfetta della campionessa Gerudo.