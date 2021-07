Phil Spencer e Nintendo Switch: svelato il segreto della console nell'ufficio Xbox

Le mensole di Phil Spencer sono diventate ormai una sorta di meme, visto che tutti impazziscono nel cercare indizi e possibili collegamenti a voci di corridoio a partire dai numerosi oggetti che compaiono spesso alle spalle del capo di Xbox durante i suoi video in livestream dall'ufficio, ma in questo caso abbiamo finalmente una spiegazione precisa sulla misteriosa presenza di Nintendo Switch, console che spesso è comparsa tra i vari oggetti indiziati.

Dopo la rivelazione che Phil Spencer aveva mostrato, ben prima dell'annuncio ufficiale, una Xbox Series S semi-nascosta su una mensola del proprio ufficio, è partita la caccia ai possibili indizi durante le successive dirette, ed è probabile che lo stesso responsabile di Xbox si sia divertito con questa questione riempiendo le proprie mensole di oggetti vari e facendo impazzire i fan alla ricerca di collegamenti con voci di corridoio.

Nintendo Switch sulla mensola alle spalle di Phil Spencer

La presenza insistente di Nintendo Switch tra questi è stata spesso spiegata con i buoni rapporti che contraddistinguono Microsoft e Nintendo, ma non sono mancate teorie più ardite, come la possibilità di vedere Xbox Game Pass su Switch o addirittura la possibile acquisizione di Nintendo, detta più che altro come scherzo.

La spiegazione è invece molto più semplice ed è stata data dallo stesso Spencer durante una recente puntata del podcast Kinda Funny: quella console è infatti un regalo che il presidente di Nintendo of America ha fatto a Phil Spencer, il quale la espone dunque come un segno di ringraziamento.

"Quel Nintendo Switch è stato un regalo da Nintendo. Doug Bowser e il team ci sono molto vicini, stiamo entrambi a Redmond, Washington, e questa console è stata un regalo da parte loro. Ne ho anche un'altra che uso quando gioco a casa, ma questa è proprio quella che mi hanno regalato appena lanciarono la console. Ecco da dove arriva".

Dunque non ci sono significati particolarmente segreti nella presenza di Nintendo Switch sulla mensola di Phil Spencer, è solo un regalo speciale da parte di Nintendo che il capo di Xbox espone con grande gratitudine.