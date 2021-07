Black Widow, il cosplay di Kalinka Fox scherza sugli stereotipi del film

Black Widow sta riportando la gente nei cinema e Kalinka Fox ha voluto rendere omaggio al film con il suo ultimo cosplay, in cui ovviamente interpreta la bella e letale Natasha Romanoff.

La modella russa ha approfittato dell'occasione anche per scherzare sugli stereotipi che potrebbero essere presenti nella pellicola (qui la nostra recensione di Black Widow, a proposito) e riguardanti proprio il suo paese, la Russia, dipinta spesso in maniera negativa e con un'abbondanza di... orsi.

"Non vedo l'ora di vedere questo film, non ne avete idea", ha scritto Kalinka nel suo post su Instagram. "Natasha è la mia eroina preferita del Marvel Universe, ma spero che non mostreranno la nostra Madre Russia come al solito, con tutti quegli orsi e altri stereotipi su noi russi cattivi."

Scherzi e timori a parte, anche questo cosplay di Kalinka appare straordinariamente curato tanto negli oggetti di scena e nel makeup quanto nella fase di post produzione, "platinata" come ormai da tradizione per le foto della celebre cosplayer.