FullMetal Alchemist: un nuovo gioco annunciato da Square Enix, su smartphone

Full Metal Alchemist torna sulle scene con un videogioco ufficiale da parte di Square Enix, ma probabilmente molti resteranno delusi dal sapere che si tratta di un gioco mobile.

C'è già un teaser trailer per questo nuovo Full Metal Alchemist, che non ha ancora un nome preciso per quanto riguarda il videogioco in questione ma ha un periodo di uscita fissato per l'inverno 2021, ovvero verso la fine dell'anno, in attesa di ulteriori precisazioni.

Non sappiamo ancora di cosa si tratti di preciso, ma ovviamente si tratta di un gioco incentrato sulla celebre serie manga da parte di Hiromu Arakawa, dalla quale è stato prodotto anche un anime di grande successo in tutto il mondo, cosa che ovviamente rende il gioco in questione particolarmente atteso.

Il fatto che sia specificamente progettato per piattaforme mobile probabilmente non piacerà molto a parecchi utenti tradizionalisti, ma attendiamo comunque ulteriori notizie e soprattutto una prova diretta prima di poter trarre delle conclusioni, considerando che ormai non dovrebbe mancare molto all'uscita.

Qualche anno fa, è stato prodotto anche un live action di Fullmetal Alchemist su Netflix, di cui potete leggere la recensione da parte di Gabriella Giliberti.