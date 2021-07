The Legend of Zelda: Skyward Sword HD, salvataggi automatici e tre slot disponibili

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD includerà un sistema di salvataggi automatici per memorizzare il progresso appunto automaticamente, ma anche tre slot per i salvataggi manuali: lo ha rivelato Nintendo con una breve clip su Twitter.

Fra i giochi più attesi di luglio 2021, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è l'edizione rimasterizzata di uno degli episodi meno noti della serie, pubblicato originariamente su Wii e caratterizzato da controlli a rilevazione di movimento.

Il salvataggio automatico è una novità e serve chiaramente a ingentilire l'esperienza per agli utenti meno smaliziati, ma in generale il gioco non dovrebbe vantare chissà quale grado di difficoltà.

Ad ogni modo, con la remaster di Skyward Sword per Nintendo Switch potremo stare tranquilli e non preoccuparci di salvare perché sarà il sistema a farlo per noi, oppure utilizzare le statue degli uccelli per memorizzare i progressi manualmente.

Se vi interessa questo titolo, date un'occhiata al nostro speciale su The Legend of Zelda: Skyward Sword HD: perché giocarlo prima di Breath of the Wild 2.